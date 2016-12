DC Snow: Platinum Hits Vol. 2

DC Snow’s Platinum Hits is back for the 2016/17 season. In a self proclaimed, ‘Top 40’s Hit’ nature, DC takes their team’s best and most recent footage and mashes it up for another DC mini-movie. Featuring riding from Devun Walsh, Travis Rice, Torstein Horgmo, Anto Chamberland, Iikka Backstrom, Mons Roisland, Sebbe De Buck, Jonte Lindhe, Brady Lem, Jordan Morse and Marc Salas Mañosa.

